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Стрельба в метро Мехико: есть пострадавшие
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Стрельба в метро Мехико: есть пострадавшие 

Вести.Ru 8 часов назад
В метрополитене столицы Мексики четыре человека пострадали при стрельбе на станции «Такуба» в субботу, 17 марта. По данным местных СМИ, огонь открыл мужчина, который представился офицером морской пехоты.
Как уточняется, в процессе выяснения отношений с другим пассажиром военный достал пистолет и выстрелил в пол. Разлетевшиеся осколки ранили находившихся рядом. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители задержали стрелявшего. Ему будут предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью и нанесении материального ущерба, передает ТАСС.
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