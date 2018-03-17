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В Башкирии в афере на 16 млн рублей обвиняется житель Рязани
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В Башкирии в афере на 16 млн рублей обвиняется житель Рязани 

Новости Рязани 11 часов назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии мошенник-управляющий похитил у предприятия 16 млн рублей. Также правоохранители выявили, что он незаконно получил возмещение по НДС на 300 тыс. рублей.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, делом занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. Они установили, что управляющий компании по производству металлоконструкций заключил договора с фирмами-однодневками на покупку цинка и металла. Деньги за товар были переведены и исчезли. Товары за них получены не были.
Выяснилось, что 38-летний управляющий сам фактически и являлся организатором этих фирм-однодневок. Этот ловкий житель Рязани обналичил там денежные средства и присвоил 16 млн рублей. Кроме того, мошенник предоставил в налоговую инспекцию фиктивные документы от покупки товара у одной из фирм-однодневок для возврата НДC. Таким образом, он похитил еще более 300 тыс. рублей.
На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, идет следствие.
Фото: pixabay.com
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