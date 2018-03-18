В Башкирии работник фирмы увел со счетов компании 16 миллионов рублей

38-летний житель Рязани , который работал управляющим фирмы по производству металлоконструкций в Башкирии , заключил фиктивные договоры с несколькими так называемыми своими «фирмами-однодневками» на приобретение цинка и металла. Чтобы невозможно было поймать мошенника, он перевел деньги на расчетные счета, обналичил всю сумму Рязани. Компания, которой он руководил, товары от фиктивных фирм так и не получила, и выяснилось, что мужчина, используя свое служебное положение, похитил более 16 миллионов рублей.

Также сотрудники УЭБ и ПК в ходе проверки установили причастность подозреваемого к еще одной махинации. По предварительным данным, управляющий предоставил в налоговую подложные документы для возмещения налога на добавленную стоимость от покупки товара у одной из фирм-однодневок, которую сам же и учредил. В результате было похищено более 300 тысяч рублей.