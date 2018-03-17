Сотрудник донского супермаркете украл у покупательницы банковскую карту

Сальском районе Ростовской области полицейские задержали работника магазина, подозреваемого в краже. Мужчина похитил у пожилой женщины банковскую карту, которая хранилась вместе с ПИН-кодом.

Местная жительница, обнаружив пропажу карты, сразу же обратилась в дежурную часть. Она рассказала, что забыла сумку в супермаркете.

Как оказалось, это увидел сотрудник торгового зала. Он не стал говорить о сумке забывчивой покупательнице. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина вытащил из сумки карточку. Затем он обналичил 50 тысяч рублей, но не успел их все потратить — 40 тысяч рублей были у него изъяты и возвращены потерпевшей.