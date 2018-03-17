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Банда живодеров‐сатанистов задержана в Америке
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Банда живодеров‐сатанистов задержана в Америке 

360tv.ru 12 часов назад
В Америке задержана группа людей, предположительно, приносившая животных в жертву. Об этом сообщает mySA.
В полицию сообщили местные жители, которым показалось подозрительным поведение соседей.
Живодеров задержали в гараже жилого дома. Зайдя в помещение, полицейские обнаружили группу из 12 человек, общавшихся между собой на непонятном языке. Одна из присутствующих расчленяла забитых животных, в то время как ее соратник выжимал из курицы кровь в контейнер. Повсюду были разбросаны тушки мертвых кур и отрубленные головы коз.
Полицейские предположили, что в гараже мог проводиться ритуал жертвоприношения. Всем задержанным будет предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.
В Малайзии командир королевского спецподразделения пожарной и спасательной службы, члены которого занимались отловом ядовитых змей, Абу Зарин Хусин погиб от укуса кобры.
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