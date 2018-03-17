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Псковский областной суд отказал прокуратуре в апелляции по делу бывшей сотрудницы горсуда, обвиняемой в мошенничестве
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Псковский областной суд отказал прокуратуре в апелляции по делу бывшей сотрудницы горсуда, обвиняемой в мошенничестве 

Псковская губерния 12 часов назад
Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению прокуратуры на постановление Псковского районного суда: ранее суд первой инстанции принял решение вернуть дело прокурору. Это связано с тем, что пострадавших от действий бывшего помощника судьи Псковского городского суда Ж. Обризан несколько, и суд посчитал, что объединять преступления в одно дело неверно. Прокуратура же считала, что у подозреваемой был единый умысел, направленныйина хищение в особо крупном размере, который не является разными способами мошенничества. Способ совершения преступления, по утверждению государственного обвинителя, — един и «выражается в схематичном оформлении займов в кредитных организациях». Дробление единого преступления на совокупность приведет к ущемлению прав потерпевших и «уходу от уголовной ответственности лица, реализовавшего умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере». Таким образом, дело из мошенничества в особо крупном размере может быть квалифицировано по значительно более лёгкой части ст. 159 УК РФ. Как следует из обвинительного заключения, Обризан предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий в период с сентября 2010 года по август 2015 года в отношении кредитных организаций и граждан. Бывшая сотрудница суда обвиняется в совершении продолжаемого преступления — мошенничества, то есть хищения денежных средств кредитных организаций и граждан путем обмана и злоупотребления доверием, совершаемого в период с сентября 2010 года по август 2015 года. В указанный период она путем обмана и злоупотребления доверием в результате 33 финансовых операций обвиняемая лично, под поручительство обманутых граждан, а также путем обмана граждан, которые брали для нее кредиты и займы в различных банках и кредитных организациях, похитила 5 млн 561 тыс. 403 рубля. Использование обвиняемой однотипных способов обмана и злоупотребления доверием, использование одних и тех же сведений о своем тяжелом материальном положении, оплаты стоматологических услуг и лечения отца, приобретении комнаты для сына, заверений о погашении займов за счет собственных средств, при отсутствии реальной возможности их погашения не свидетельствуют о наличии единого умысла на совершения мошеннических действий, считает Псковский областной суд. Таким образом, дело возвращено в прокуратуру: надзорной инстанции предлагается рассмотреть каждое дело отдельно. Подробности дела можно узнать ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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