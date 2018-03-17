Норковую шубу, деньги и фотоаппарат похитил рецидивист в Арзамасе

Согласно информации, в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что в ночь на 9 марта неизвестный злоумышленник тайно проник в частный дом, расположенный на улице Толстого. Из жилища преступник похитил норковую шубу, деньги и фотоаппарат. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан ранее судимый 27-летний местный житель. Похищенное имущество у него изъято.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.