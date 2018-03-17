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Норковую шубу, деньги и фотоаппарат похитил рецидивист в Арзамасе
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Норковую шубу, деньги и фотоаппарат похитил рецидивист в Арзамасе 

Newsroom24 13 часов назад
Фото: Newsroom24
Рецидивист похитил имущество из жилого дома в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что в ночь на 9 марта неизвестный злоумышленник тайно проник в частный дом, расположенный на улице Толстого. Из жилища преступник похитил норковую шубу, деньги и фотоаппарат. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан ранее судимый 27-летний местный житель. Похищенное имущество у него изъято.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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