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Неизвестные застрелили мужчину на улице в Торонто
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Неизвестные застрелили мужчину на улице в Торонто 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На одной из улиц Торонто расстреляли мужчину. Как пишет ТАСС со ссылкой на СВС, инцидент произошел в западной части мегаполиса. Злоумышленники несколько раз выстрелили в спину 26-летнему парню, когда тот вышел из подъезда жилого дома и направился к автомобилю.
По словам очевидцев, нападавших было двое — это спортивного вида темнокожие мужчины в черной одежде. По одной из версий, погибший стал случайной жертвой бандитов.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, стрелявшие специально не ждали жертву в том месте. Сейчас стражи порядка разыскивают убийц.
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