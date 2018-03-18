Неизвестные застрелили мужчину на улице в Торонто

На одной из улиц Торонто расстреляли мужчину. Как пишет ТАСС со ссылкой на СВС, инцидент произошел в западной части мегаполиса. Злоумышленники несколько раз выстрелили в спину 26-летнему парню, когда тот вышел из подъезда жилого дома и направился к автомобилю.

По словам очевидцев, нападавших было двое — это спортивного вида темнокожие мужчины в черной одежде. По одной из версий, погибший стал случайной жертвой бандитов.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, стрелявшие специально не ждали жертву в том месте. Сейчас стражи порядка разыскивают убийц.