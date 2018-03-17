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Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
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Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В округе Беар, штат Техас, задержали 12-14 человек, которые, по мнению полиции, приносили в жертву животных. Об этом сообщает San Antonio Express-News.
Местные жители сообщили в полицию о предполагаемом жертвоприношении, когда полицейские прибыли на место, они обнаружили в гараже жилого дома более десятка человек.
Одна из присутствовавших женщин резала на части животных, в гараже полиция обнаружила головы коз и мертвых куриц.
Задержанные говорили на языке, который полицейские не смогли узнать, по мнению полиции, подозреваемые совершали некий ритуал. Им предъявят обвинения в жестоком обращении с животными.
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