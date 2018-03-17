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В Сызрани 16-летний подросток пошёл на преступление ради острых ощущений
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В Сызрани 16-летний подросток пошёл на преступление ради острых ощущений 

ТРК Губерния 13 часов назад
Фото: ТРК Губерния
В Сызрани директор одного из магазинов спортивных товаров заявил в полицию о грабеже. По словам обратившегося, днём в магазин пришёл молодой человек. Обходя торговый зал, парень вёл себя напряженно и постоянно оглядывался. Вскоре в его руках оказались мужские брюки стоимостью 2,5 тысячи рублей. Не оплатив вещь, злоумышленник поспешил к выходу, где был задержан сотрудником магазина, товар обнаружен при нём. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ранее подросток не имел проблем с законом, он проживает во вполне благополучной семье. Предположительно переступить черту закона парня толкнула жажда острых ощущений. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся следствие.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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