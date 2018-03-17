Ещё
За права на лодку, извольте заплатить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За права на лодку, извольте заплатить 

ТВ-МИГ 13 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса znamkaluga.ru  Муромский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему 29-летнему госинспектору по маломерным судам. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.
Судом установлено, что в апреле прошлого года, мужчина незаконно получил 15 тысяч рублей за выдачу удостоверения на право управления маломерными судами без сдачи теоретических и практических навыков.
Также доказано, что молодой экс-лейтенант «тревожного ведомства» получил 23 тысячи 700 рублей от другого претендента на водительское удостоверение управления лодками.
В мае прошлого года злоумышленник внес в официальные документы сведения о положительном результате теоретических знаний и практических навыков управления маломерным судном без их фактической проверки.
На основании этого шестеро человек незаконно получили удостоверения на право управления маломерным судном.
Соглашаясь с позицией обвинения, фемида назначила виновному наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах МЧС сроком на два года.
ТВ-МИГ: последние новости
У дам сердца своровали украшения На Клязьме поймали браконьера Крупная партия героина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»156
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам182
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию9
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман161
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов267
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение