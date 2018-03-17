За права на лодку, извольте заплатить

Фото с ресурса znamkaluga.ru Муромский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему 29-летнему госинспектору по маломерным судам. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Судом установлено, что в апреле прошлого года, мужчина незаконно получил 15 тысяч рублей за выдачу удостоверения на право управления маломерными судами без сдачи теоретических и практических навыков.

Также доказано, что молодой экс-лейтенант «тревожного ведомства» получил 23 тысячи 700 рублей от другого претендента на водительское удостоверение управления лодками.

В мае прошлого года злоумышленник внес в официальные документы сведения о положительном результате теоретических знаний и практических навыков управления маломерным судном без их фактической проверки.

На основании этого шестеро человек незаконно получили удостоверения на право управления маломерным судном.