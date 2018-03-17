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«Дикая» находка потянула на срок
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«Дикая» находка потянула на срок 

ТВ-МИГ 13 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса mvd.ru  В Гусь-Хрустальном завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Следствием установлено, что молодой человек в мае прошлого года обнаружил на территории города стеклодувов кусты дикорастущей конопли, вырвал растения, высушил и измельчил «травку». Наркотическое вещество общей массой 80,1 граммов он хранил в подвале своего дома, пока его не изъяли сотрудники полиции.
Молодому человеку грозит реальное лишение свободы сроком до 10-ти лет и крупный денежный штраф.
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