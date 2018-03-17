«Дикая» находка потянула на срок

Фото с ресурса mvd.ru В Гусь-Хрустальном завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Следствием установлено, что молодой человек в мае прошлого года обнаружил на территории города стеклодувов кусты дикорастущей конопли, вырвал растения, высушил и измельчил «травку». Наркотическое вещество общей массой 80,1 граммов он хранил в подвале своего дома, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Молодому человеку грозит реальное лишение свободы сроком до 10-ти лет и крупный денежный штраф.