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На Кубани пассажир ранил ножом водителя такси
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На Кубани пассажир ранил ножом водителя такси 

АиФ — Юг 15 часов назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани пассажир ранил ножом водителя такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Темрюкском районе таксист сообщил в полицию, что стал жертвой разбойного нападения. Он рассказал, что во время очередного заказа на него напал пассажир. Мужчина несколько раз ударил водителя ножом в грудь и в руку, после чего отобрал сумку с документами и телефоном и скрылся. Добычей злоумышленника стало около 20 тысяч рублей.
Личность нападавшего установили в течение нескольких часов.
Ранее судимого 44-летнего подозреваемого вскоре задержали.
В его доме полицейские обнаружили похищенную у таксиста сумку с документами. Мобильный телефон, со слов задержанного, продал, а выручку вместе с теми деньгами, которые были в сумке, потратил.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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