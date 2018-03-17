На Кубани пассажир ранил ножом водителя такси

В Темрюкском районе таксист сообщил в полицию, что стал жертвой разбойного нападения. Он рассказал, что во время очередного заказа на него напал пассажир. Мужчина несколько раз ударил водителя ножом в грудь и в руку, после чего отобрал сумку с документами и телефоном и скрылся. Добычей злоумышленника стало около 20 тысяч рублей.

Личность нападавшего установили в течение нескольких часов.

Ранее судимого 44-летнего подозреваемого вскоре задержали.

В его доме полицейские обнаружили похищенную у таксиста сумку с документами. Мобильный телефон, со слов задержанного, продал, а выручку вместе с теми деньгами, которые были в сумке, потратил.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.