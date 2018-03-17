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Обиженная жена едва не сожгла заживо мужа вместе с его матерью
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Обиженная жена едва не сожгла заживо мужа вместе с его матерью 

Калуга 24 15 часов назад
Фото: Калуга 24
33-летней жительнице Перемышля будет предъявлено обвинение в покушении на убийство мужа и свекрови. 16 марта она едва не сожгла обоих живьем. Заблокировала отверткой дверь в комнату, где они находились, женщина подожгла покрывала и, взяв с собой троих маленьких детей, вышла из дома. Не сумев выбраться из горящего дома через дверь, муж, и его мать выбили раму и спаслись через окно. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, все трое регулярно выпивали. После очередной пьяной ссоры женщина и решила таким образом избавиться от мужа, а заодно — и от его матери. Поджигательница задержана, ведется следствие. Детей из семьи забрали органы опеки.
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