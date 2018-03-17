Насильника из Муринского парка, напавшего на женщину, разыскивают в Петербурге и Ленобласти

Нападение на девушку произошло поздним вечером 15 марта, когда та шла к дому. Мужчина напал, несколько раз ударил потерпевшую по лицу, а затем изнасиловал.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, насильник поджидал свою жертву в 23:30 15 марта неподалёку от дома по Гражданскому проспекту. Увидев симпатичную цель, он, недолго думая, налетел на женщину сорока лет и нанес несколько ударов кулаками по лицу и голове, а затем совершил «насильственные действия сексуального характера».

Женщина была доставлена в Александровскую больницу, где медики диагностировали сотрясение мозга и потерю двух зубов. 16 марта рано утром Следственный комитет Калининского района уже был в курсе инцидента и приступил к поискам предполагаемого преступника.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело.