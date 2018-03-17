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В Москве будут судить мошенника, который менял настоящие деньги на сувенирные
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В Москве будут судить мошенника, который менял настоящие деньги на сувенирные 

РИАМО 15 часов назад
Фото: РИАМО
Прокуратура в столице направила в суд уголовное дело в отношении жителя Смоленской области, обвиняемого в совершении 12 мошенничеств в отношении пенсионеров, злоумышленник обменивал настоящие деньги на сувенирную продукцию «Банка приколов», сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 29-летнего жителя Смоленской области. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года злоумышленник совершил 12 мошенничеств в отношении социально незащищенной категории граждан — пенсионеров. Он заранее присматривал пожилых людей, а затем, якобы случайно, ронял перед ними принадлежащее ему портмоне с деньгами, делая вид, что не замечает потери.
Обнаружив чужой кошелек с денежными средствами, пенсионеры возвращали его владельцу, который в свою очередь пытался предложить им деньги в качестве благодарности за находку.
Однако всякий раз у него не находилось мелких купюр, и мужчина просил пожилых людей разменять ему 5 тысяч рублей, которые на самом деле являлись сувенирной продукцией «Банка приколов» внешне схожей с настоящими деньгами.
После такого обмена он оставлял пенсионерам, якобы в благодарность за находку, по 1 тысячи рублей. Общий ущерб от действий обвиняемого превысил 145 тысяч рублей.
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