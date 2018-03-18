Трупы мужчины и женщины нашли в квартире в Химках

«В городском округе Химки, улица Октябрьская, в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы: хозяйки квартиры, неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, были приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования тела направлены в морг.

Как отметил представитель пресс-службы, по данному факту проводится проверка.