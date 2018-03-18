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Трупы мужчины и женщины нашли в квартире в Химках
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Трупы мужчины и женщины нашли в квартире в Химках 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Проверку проводят в подмосковных Химках по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире на Октябрьской улице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В городском округе Химки, улица Октябрьская, в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы: хозяйки квартиры, неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, были приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования тела направлены в морг.
Как отметил представитель пресс-службы, по данному факту проводится проверка.
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