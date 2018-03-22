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Полиция в Химках задержала мужчину, в московской квартире которого нашли наркотики
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Полиция в Химках задержала мужчину, в московской квартире которого нашли наркотики 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, у которого полицейские в Химках обнаружили наркотики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В городском округе Химки 20 марта у дома на улице Парковой был задержан житель Санкт-Петербурга 1984 года рождения, временно проживающий в Москве на Алтуфьевскоом шоссе, в квартире которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,34 грамма N-метилэфедрона», — сказал собеседник агентства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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