Полиция в Химках задержала мужчину, в московской квартире которого нашли наркотики

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, у которого полицейские в Химках обнаружили наркотики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области «В городском округе Химки 20 марта у дома на улице Парковой был задержан житель Санкт-Петербурга 1984 года рождения, временно проживающий в Москве на Алтуфьевскоом шоссе, в квартире которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,34 грамма N-метилэфедрона», — сказал собеседник агентства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).