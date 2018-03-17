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В Пестравском районе женщине вынесен приговор за убийство сожителя
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В Пестравском районе женщине вынесен приговор за убийство сожителя 

ТРК Губерния 17 часов назад
В Пестравском районе суд признал 50-летнюю жительницу виновной в убийстве сожителя. Доказано, что в декабре прошлого года пара проводила время за распитием алкоголя. В определенный момент вспыхнул конфликт, женщина схватилась за нож и несколько раз ударила им своего сожителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По информации отдела по взаимодействию со СМИ Самарской областной прокуратуры, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. После вступления приговора в законную силу осужденной предстоит отправиться в колонию общего режима.
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