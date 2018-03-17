Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Житель Тихорецка напал с ножом на водителя такси, выполнявшего очередной заказ. Он ранил таксиста в грудь и руку, забрал сумку с деньгами, телефоном и документами и скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Добыча грабителя составила порядка 20 тысяч рублей.
По горячим следам полицейским удалось обнаружить грабителя. Им оказался 44-летний ранее судимый гражданин. Похищенные вещи и деньги находились у него дома. Мужчина сознался в содеянном. За время поисков он успел продать украденный телефон, а деньги потратить.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.