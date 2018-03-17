Познакомилась в кафе и зарезала: нижегородка признана виновной в убийстве мужчины

51-летняя женщина признана виновной в убийстве мужчины, с которым она познакомилась в кафе. Она получила десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как было установлено судом и следствием, вечером 24 сентября прошлого года злоумышленница познакомилась в кафе с 44-летним мужчиной. После этого они продолжили распивать спиртные напитки на улице Казакова в Московском районе. На фоне алкогольного опьянения новый знакомый оскорбил женщину. Между ними возникла ссора. Двое собутыльников, которые присоединились к ним позднее, попытались помирить мужчину и женщину.

Однако, подсудимая затаила обиду. Дождавшись, когда мужчины уснут, она взяла нож и нанесла обидчику несколько ударов. Затем женщина подожгла тело, пытаясь скрыть следы преступления. Впоследствии она поняла, что таким образом избавиться от трупа не удастся. Тогда злоумышленница разбудила одного из собутыльников, вместе с которым перенесла тело погибшего к гаражам на улице Бригадной. С места происшествия подельники скрылись.

Вскоре злоумышленницу задержали. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство женщины. В ходе расследования она созналась в содеянном. Мужчина, который помогал ей скрыть следы преступления, приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, 67-летний нижегородец зарезал женщину спустя 15 лет после убийства ее мужа.