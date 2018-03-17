Житель Гороховца грабил женщин в Дзержинске

Серийный похититель дамских сумок задержан в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, в августе минувшего года в дзержинским полицейским поступило три сообщения о том, что неизвестный злоумышленник похищает у женщин сумки, вырывая их из рук потерпевших. Общий ущерб от действий преступника составил 12 тысяч рублей.

По фактам совершенных преступлений было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

Владимирской области. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. В результате был задержан 26-летний житель Гороховца

Отмечается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.