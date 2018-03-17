Полицейские задержали браконьера задушившего сибирскую косулю

В дежурную часть отдела полиции села Абатское поступило сообщение от охотинспектора о том, что в Абатском районе на тропе в лесном массиве обнаружены останки сибирской косули. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«В ходе оперативн-розыскных мероприятий полицейские установили, что незаконную охоту на сибирскую косулю совершил 53-летний житель Абатского района. Мужчина изготовил петлю из металлического троса, косуля попалась в эту ловушку и была задушена. Своими действиями задержанный причинил материальный ущерб госохотфонду в размере 200 000 рублей», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную охоту (часть 1 статьи 258 УК РФ). Задержанный находится под подпиской о невыезде. За данное деяние ему может грозить максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.