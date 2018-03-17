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В Брянске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора
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В Брянске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 часов назад
Сотрудники уголовного розыска в проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора и похищении у него более одного миллиона рублей. Инцидент произошел утром 13 марта в Брянске на проспекте Станке Димитрова. Неизвестный напал на инкассатора, ударил его битой по голове и скрылся с сумкой, в которой находилось более миллиона рублей. «В ходе оперативной работы сотрудники полиции установили личность подозреваемого в преступлении и задержали ранее несудимого 19-летнего учащегося одного из брянских техникумов. По предварительным данным, он в течение нескольких недель тщательно планировал нападение, наблюдая за действиями и изучая инкассаторов их схемы передвижения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На похищенные деньги молодой человек приобрел подержанный автомобиль престижной модели за 800.000 рублей. При обыске у подозреваемого изъят данный автомобиль и около 100.000 рублей, которые он не успел потратить. По факту разбойного нападения следственным отделом МВД России по г. Брянску было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Санкции данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
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