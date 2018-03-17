Ещё
В Ставропольском крае стартует суд над группой взломщиков банкоматов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставропольском крае стартует суд над группой взломщиков банкоматов 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на сегодня пяти членам ОПГ предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража». По версии следствия, обвиняемые в 2017 году провели серию успешных взломов банкоматов и терминалов оплаты в Ставропольском крае. В каждом случае банкомат подбирался заранее, злоумышленники использовали для маскировки медицинские маски и имели на вооружении серьезное техническое оборудование.
В настоящее время все пятеро находятся в СИЗО. О дате старта процесса пока не сообщается.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Пхукете по запросу Интерпола задержали россиянина В Мурманской области уменьшилось количество преступлений По делу о массовом обмане клиентов «Кэш/дом» возбуждены два уголовных дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»158
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам185
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию9
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман161
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов270
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение