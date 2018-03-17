В Ставропольском крае стартует суд над группой взломщиков банкоматов 

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на сегодня пяти членам ОПГ предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража». По версии следствия, обвиняемые в 2017 году провели серию успешных взломов банкоматов и терминалов оплаты в Ставропольском крае. В каждом случае банкомат подбирался заранее, злоумышленники использовали для маскировки медицинские маски и имели на вооружении серьезное техническое оборудование.
В настоящее время все пятеро находятся в СИЗО. О дате старта процесса пока не сообщается.