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В Тольятти мужчина украл мобильный телефон у соседки
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В Тольятти мужчина украл мобильный телефон у соседки 

Волга Ньюс 20 часов назад
В участковый пункт полиции отдела полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти обратилась жительница Комсомольского района с сообщением о том, что ее ограбили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе опроса полицейские выяснили, что, возвращаясь, домой с работы, потерпевшая встретила своего соседа, который попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, злоумышленник убежал, девушка попыталась его догнать, но грабитель оказался быстрее.
Пострадавшая своими силами пыталась вернуть имущество, она приходила каждый день к знакомому домой, но ей не открывали. Придя в очередной раз, заявительница узнала, что мужчина задержан полицией по подозрению в совершении нескольких хищений. Сейчас по данным фактам проводится проверка.
Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался местный 38-летний житель, ранее судимый за кражу. По предварительным данным, похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
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