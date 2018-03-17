В Тольятти мужчина украл мобильный телефон у соседки

В ходе опроса полицейские выяснили, что, возвращаясь, домой с работы, потерпевшая встретила своего соседа, который попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, злоумышленник убежал, девушка попыталась его догнать, но грабитель оказался быстрее.

Пострадавшая своими силами пыталась вернуть имущество, она приходила каждый день к знакомому домой, но ей не открывали. Придя в очередной раз, заявительница узнала, что мужчина задержан полицией по подозрению в совершении нескольких хищений. Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался местный 38-летний житель, ранее судимый за кражу. По предварительным данным, похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.