Ставропольских взломщиков банкоматов будут судить 

В суд передано дело грабителей, вскрывавших банкоматы на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в МВД России. Злоумышленники тщательно подбирали банковские терминалы, составляли схему их расположения и использовали при ограблении медицинские маски. Всего им удалось похитить более 400 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям «кража» и «приготовление к преступлению».
«В отношении пятерых задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.