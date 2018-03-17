За развращение двух девочек 20-летний воронежец пойдет под суд

Воронежской области 20-летний местный житель пойдет под суд за развращение двух маленьких девочек, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В сентябре прошлого года местный житель приехал к знакомому в его частный дом, чтобы помочь по стройке. В доме находились 6-летняя дочь хозяина и ее 7-летняя подруга. Когда хозяин отправился в магазин за стройматериалами, наедине с девочками остался гость. Воспользовавшись беспомощностью детей, пьяный воронежец совершил в отношении них иные действия сексуального характера.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.