Жителя Тольятти подозревают в серии имущественных преступлений 

В Тольятти в полицию поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что стала жертвой преступника. Со слов потерпевшей, по пути домой к ней подошел знакомый мужчина и попросил дать мобильный телефон, чтобы позвонить. Забрав аппарат, он поспешил скрыться. Несколько раз хозяйка гаджета пыталась застать обидчика по адресу постоянного проживания, но дверь ей никто не открывал. В дальнейшем предполагаемого грабителя задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимый местный житель попал под подозрение в совершении серии подобных преступлений. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, тольяттинца заключили под стражу.