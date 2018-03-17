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Жителя Тольятти подозревают в серии имущественных преступлений
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Жителя Тольятти подозревают в серии имущественных преступлений 

ТРК Губерния 20 часов назад
В Тольятти в полицию поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что стала жертвой преступника. Со слов потерпевшей, по пути домой к ней подошел знакомый мужчина и попросил дать мобильный телефон, чтобы позвонить. Забрав аппарат, он поспешил скрыться. Несколько раз хозяйка гаджета пыталась застать обидчика по адресу постоянного проживания, но дверь ей никто не открывал. В дальнейшем предполагаемого грабителя задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимый местный житель попал под подозрение в совершении серии подобных преступлений. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, тольяттинца заключили под стражу.
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