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В Волгоградской области поймали хронически пьяных водителей
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В Волгоградской области поймали хронически пьяных водителей 

v1.ru 20 часов назад
Фото: v1.ru
Водитель из Николаевского района Волгоградской области, отсидевший 10 суток за пьянство за рулем, отметил освобождение новыми покатушками подшофе.
— Пятого марта полицейские задержали пьяного 45-летнего мужчину за рулем «пятерки», — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — После 10 суток административного ареста местный житель решил не изменять своим привычкам — выпив, он сел за руль и снова попался инспекторам ГАИ.
Еще одного нетрезвого лихача полицейские нашли в Урюпинском районе Волгограда. За рулем отечественного ВАЗа оказался 72-летний автомобилист, два года назад судимый за езду «под мухой».
— Подозрительного водителя инспекторы остановили и в Краснооктябрьском районе Волгограда, — добавили в пресс-службе областного главка. — В ноябре 26-летнего мужчину осудили за вождение в пьяном виде. В этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В отношении всех лихачей, севших за руль подшофе, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
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