В Волгоградской области поймали хронически пьяных водителей

Водитель из Николаевского района Волгоградской области , отсидевший 10 суток за пьянство за рулем, отметил освобождение новыми покатушками подшофе.

— Пятого марта полицейские задержали пьяного 45-летнего мужчину за рулем «пятерки», — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — После 10 суток административного ареста местный житель решил не изменять своим привычкам — выпив, он сел за руль и снова попался инспекторам ГАИ

Еще одного нетрезвого лихача полицейские нашли в Урюпинском районе Волгограда . За рулем отечественного ВАЗа оказался 72-летний автомобилист, два года назад судимый за езду «под мухой».

— Подозрительного водителя инспекторы остановили и в Краснооктябрьском районе Волгограда, — добавили в пресс-службе областного главка. — В ноябре 26-летнего мужчину осудили за вождение в пьяном виде. В этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении всех лихачей, севших за руль подшофе, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».