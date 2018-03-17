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Сгорели четверо: по факту пожара в Шентале возбудили уголовное дело
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Сгорели четверо: по факту пожара в Шентале возбудили уголовное дело 

63.ru 20 часов назад
Фото: 63.ru
Следователи завершили проверку по факту смертельного пожара в селе Шентала. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Пожар в частном доме произошел в ночь на субботу, 17 марта. После тушения специалисты обнаружили обгоревшие тела двух женщин и двух мужчин.
— Компания из пяти человек распивала спиртные напитки в доме. Неосторожное обращение с огнём привело к пожару. Хозяйке дома удалось выбраться из жилища. Она находится в больнице. Остальные присутствующие в доме погибли, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас следователи проводят судебные экспертизы.
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