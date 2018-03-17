Сгорели четверо: по факту пожара в Шентале возбудили уголовное дело

Следователи завершили проверку по факту смертельного пожара в селе Шентала. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар в частном доме произошел в ночь на субботу, 17 марта. После тушения специалисты обнаружили обгоревшие тела двух женщин и двух мужчин.

— Компания из пяти человек распивала спиртные напитки в доме. Неосторожное обращение с огнём привело к пожару. Хозяйке дома удалось выбраться из жилища. Она находится в больнице. Остальные присутствующие в доме погибли, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области

Сейчас следователи проводят судебные экспертизы.