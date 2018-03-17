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Британские СМИ сообщили, как был убит Николай Глушков
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Британские СМИ сообщили, как был убит Николай Глушков 

Вечерняя Москва 17 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Тело эмигрировавшего из России Глушкова, который был обвинен в мошенничестве, обнаружила его дочь 12 марта.
Антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда расследует два загадочных инцидента с русскими эмигрантами в столице Королевства: отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта и смерть Николая Глушкова, тело которого со следами удушения было обнаружено 12 марта в его доме на юго-западе Лондона в районе Нью-Мальден.
Британская The Independent со ссылкой на ведущих расследование лиц заявила, что Глушков был задушен собачьим ошейником.
Следователи говорят, что нет доказательств, позволяющих предположить связь гибели Глушкова с покушением на убийство Сергея Скрипаля. Однако издание напоминает, что осужденный в России за мошенничество Глушков был в приятельских отношениях с Борисом Березовским, которого нашли мертвым со следами удушения в Беркшире в 2013 году.
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