Ещё
В Новосибирске украли и вернули шипованые колеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске украли и вернули шипованые колеса 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские транспортные полицейские нашли украденные с территории автостоянки Речного порта колеса. В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в речном порту Новосибирска поступило заявление от местного жителя о краже принадлежащих ему автомобильных колес с автостоянки, расположенной на территории Речного порта, сообщает пресс-служба Управления на транспорте
Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний грузчик из коммерческой организации. Мужчина забрался на территорию автостоянки Речного порта и украл четырех зимних шипованых колеса с дисками импортного производства на общую сумму 40 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ — кража. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирским карманником оказался приезжий из ближнего зарубежья Сибиряк хотел сжечь кафе и за это получил условный срок В Новосибирске молодой человек украл духи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН124
Сенатор объяснил закрытие Британского совета55
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Фанаты с трудом узнали Пугачеву20
Россия объявила об ответных мерах против Британии459
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение