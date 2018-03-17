В Новосибирске украли и вернули шипованые колеса

Новосибирские транспортные полицейские нашли украденные с территории автостоянки Речного порта колеса. В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в речном порту Новосибирска поступило заявление от местного жителя о краже принадлежащих ему автомобильных колес с автостоянки, расположенной на территории Речного порта, сообщает пресс-служба Управления на транспорте

Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний грузчик из коммерческой организации. Мужчина забрался на территорию автостоянки Речного порта и украл четырех зимних шипованых колеса с дисками импортного производства на общую сумму 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ — кража. Похищенное изъято и возвращено владельцу.