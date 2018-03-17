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В Орле угонщик сжёг украденный автомобиль
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В Орле угонщик сжёг украденный автомобиль 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сообщение о том, что на одной из улиц областного центра сгорела машина, поступило в дежурную часть полиции Заводского района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 28-летний житель Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Как выяснилось, мужчина угнал автомобиль, который был припаркован на одной из улиц Советского района города. Чтобы срыть следы преступления подозреваемый поджег машину.
По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статьям «Поджог» и «Угон». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сообщение В Орле угонщик сжёг украденный автомобиль появились сначала на РИА 57.
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