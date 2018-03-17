В Орле задержали банду лже-газовиков, обворовывавших пенсионеров

В областном центре за несколько недель было зарегистрировано несколько краж из квартир горожан. Преступники проникали в дома орловцев под видом работников различных служб.

Полицейские получили информацию о том, что подозреваемые, которые могут быть причастны к серии краж из квартир пенсионеров, передвигаются на автомобиле ВАЗ-2109.

Как установили правоохранители, днем 14 марта пассажирки данного автомобиля под предлогом проверки газовых счетчиков проникли в квартиру жительницы Железнодорожного района Орла . Когда лже-газовики ушли, обнаружила пропажу 400 тысяч рублей и 100 долларов. Она обратилась в полицию.

На место происшествия выехали оперативники, которые провели операцию по задержанию злоумышленников. Правоохранители остановили ВАЗ-2109 в районе улицы Карачевская. Преступники попытались скрыться, протаранив полицейскую машину. В момент задержания водитель пытался оказывать сопротивление. Во время обыска у подозреваемых были изъяты похищенные у пожилой женщины деньги.

Задержанными оказались 21-летний молодой человек и три женщины в возрасте от 27 до 38 лет. По факту хищения было возбуждено уголовное дело «Кража».

Злоумышленники задержаны, сотрудники УМВД выясняют все обстоятельства совершённого преступления. В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.