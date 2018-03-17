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Житель Красноярского района хранил дома боеприпасы
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Житель Красноярского района хранил дома боеприпасы 

Волга Ньюс 18 часов назад
Сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России по Красноярскому району поступила оперативная информация о возможной причастности жителя района к незаконному обороту боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские задержали подозреваемого возле одного из домов. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли 11 предметов, похожих на патроны. Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
42-летний задержанный сообщил сотрудникам органов внутренних дел, что изъятые предметы он нашел летом прошлого года в лесополосе и хранил их в своей квартире. В момент задержания он направлялся к своему знакомому, находку взял с собой, чтобы похвастаться приятелю.
В настоящее время данная информация проверяется стражами правопорядка. Проведенным исследованием установлено, что изъятые предметы являются патронами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает гражданам об уголовной ответственности за хранение найденного или переданного им огнестрельного оружия, его составных частей и патронов. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.
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