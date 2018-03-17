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У жителя Красноярского района изъяли 11 боевых патронов
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У жителя Красноярского района изъяли 11 боевых патронов 

ТРК Губерния 2 часа назад
42-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли 11 патронов калибра 5,6 мм, как показала позже экспертиза, пригодных для стрельбы. Задержанный пояснил, что нашел боеприпасы в лесополосе и шёл к своему приятелю, чтобы похвастаться находкой, когда встретил полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В ГУ МВД России по Самарской области напоминают, что за хранение найденного или переданного кем-либо огнестрельного оружия, его составных частей и патронов, грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.
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