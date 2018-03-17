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На дороге Сургут — Салехард остановили Лексус, полный наркотиков
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На дороге Сургут — Салехард остановили Лексус, полный наркотиков 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков на автодороге «Сургут — Салехард» выявили автомобиль «Лексус» под управлением 45-летнего жителя поселка Пуровск.
В ходе досмотра автомобиля на заднем сиденье полицейские обнаружили барсетку, принадлежащую водителю, в которой находился газетный сверток с измельченным веществом растительного происхождения массой 0,44 грамма, бумажный сверток с четырьмя кусками пластилинообразного вещества темного цвета массой 31,96 грамма. Также полицейскими в автомобиле обнаружены трубки для курения со следами нагара темного цвета.
При проведении личного досмотра 42-летнего пассажира авто в кармане его куртки сотрудники полиции обнаружили прозрачный полимерный сверток с веществом растительного происхождения массой 0,54 грамма.
Все изъятые вещества направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они являются наркотическими средствами.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления «Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере».
Подозреваемые рассказали полицейским, что наркотические вещества они приобрели для личного потребления без цели сбыта. В отношении подозреваемых, ранее не судимых жителей Пуровска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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