На дороге Сургут — Салехард остановили Лексус, полный наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков на автодороге « Сургут Салехард » выявили автомобиль «Лексус» под управлением 45-летнего жителя поселка Пуровск.

В ходе досмотра автомобиля на заднем сиденье полицейские обнаружили барсетку, принадлежащую водителю, в которой находился газетный сверток с измельченным веществом растительного происхождения массой 0,44 грамма, бумажный сверток с четырьмя кусками пластилинообразного вещества темного цвета массой 31,96 грамма. Также полицейскими в автомобиле обнаружены трубки для курения со следами нагара темного цвета.

При проведении личного досмотра 42-летнего пассажира авто в кармане его куртки сотрудники полиции обнаружили прозрачный полимерный сверток с веществом растительного происхождения массой 0,54 грамма.

Все изъятые вещества направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они являются наркотическими средствами.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления «Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере».

Подозреваемые рассказали полицейским, что наркотические вещества они приобрели для личного потребления без цели сбыта. В отношении подозреваемых, ранее не судимых жителей Пуровска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.