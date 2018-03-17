В Волгограде нашли ушлую женщину, продавшую чужую машину и сбежавшую из города

Волгограде задержали мошенницу, которая продала чужую машину и почти на пять лет сбежала из города.

— В 2013 году хозяйка автосервиса приняла автомобиль ЗАЗ-«Сенс». Предприимчивая 39-летняя женщина быстро нашла покупателей и по фальшивым документам продала машину за 145 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — После этого волгоградка бросила свой бизнес и спряталась в столице. Волгоградку объявили в федеральный розыск.

Вернувшуюся в город женщину задержали полицейские Кировского района Волгограда.