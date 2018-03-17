Под Тюменью отец убил малолетних дочерей и себя

В поселке Боровский Тюменской области найдены тела двух малолетних девочек, в убийстве подозревается их отец. По версии следствия, мужчина покончил с собой после совершения преступления. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СКР по региону, погибшие сестры 2011 года рождения были обнаружены днем 16 марта. Следователи, проводившие осмотр места происшествия, предварительно установили, что девочек убил отец 1981 года рождения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают и допрашивают людей, которые могли иметь отношение к случившемуся, назначено проведение ряда судебных экспертиз.