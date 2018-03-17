На Кубани мужчина ворвался в магазин с пистолетом

Курганинском районе в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в продуктовом магазине неизвестный угрожает людям предметом, похожим на пистолет, требует продать ему алкоголь, а затем отвезти домой.

Полицейские приехали на место и задержали 39-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, внешне схожий с оружием.

Экспертизой установлено, это был пневматический пистолет.

В отделе задержанный рассказал, что демонстрировать оружие он стал потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Расследование завершено, материалы дела с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.