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На Кубани мужчина ворвался в магазин с пистолетом
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На Кубани мужчина ворвался в магазин с пистолетом 

АиФ — Юг 16 часов назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани мужчина ворвался в магазин с пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Курганинском районе в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в продуктовом магазине неизвестный угрожает людям предметом, похожим на пистолет, требует продать ему алкоголь, а затем отвезти домой.
Полицейские приехали на место и задержали 39-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, внешне схожий с оружием.
Экспертизой установлено, это был пневматический пистолет.
В отделе задержанный рассказал, что демонстрировать оружие он стал потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Расследование завершено, материалы дела с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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