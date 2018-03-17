Житель Сергиевска подозревается в угрозе убийством

В Сергиевском районе во время конфликта с потерпевшей мужчина взялся за нож и угрожал расправиться с ней, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Сквозной. Прибыв на место происшествия, патрульные стали свидетелями того, как из указанного в сообщении дома выходил мужчина. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он выкинул в сугроб предмет, похожий на нож. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 26-летний житель села Сергиевск находился в гостях у знакомых. Там же отдыхала и потерпевшая — 36-летняя жительница поселка Сургут. Во время возникшего между ними конфликта мужчина схватился за нож и начал угрожать убийством.

Сотрудники Росгвардии передали возмутителя спокойствия вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. С места происшествия был изъят нож.