Сотрудника кировского Россреестра задержали за взятку 

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело.
В Следственном управлении следственного комитета РФ по Кировской области сообщили о задержании руководителя одного из межрайонных отделов Росреестра, который подозревается в получении взятки.
Как сообщают в ведомстве, он был задержан 15 марта в момент получения 30 тысяч рублей от местной жительницы, которой обещал подделать документы на квартиру. У женщины не было документов на квартиру и чиновник согласился сделать ей фиктивный договор купли-продажи и поддельную выписку из единого госреестра недвижимости.
Чиновника задержали сотрудники ФСБ при передачи документов.
Фото — rostovgazeta.ru