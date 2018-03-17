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Сотрудника кировского Россреестра задержали за взятку
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Сотрудника кировского Россреестра задержали за взятку 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В отношении должностного лица возбудили уголовное дело.
В Следственном управлении следственного комитета РФ по Кировской области сообщили о задержании руководителя одного из межрайонных отделов Росреестра, который подозревается в получении взятки.
Как сообщают в ведомстве, он был задержан 15 марта в момент получения 30 тысяч рублей от местной жительницы, которой обещал подделать документы на квартиру. У женщины не было документов на квартиру и чиновник согласился сделать ей фиктивный договор купли-продажи и поддельную выписку из единого госреестра недвижимости.
Чиновника задержали сотрудники ФСБ при передачи документов.
Фото — rostovgazeta.ru
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