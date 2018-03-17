Сотрудника кировского Россреестра задержали за взятку

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело.

Как сообщают в ведомстве, он был задержан 15 марта в момент получения 30 тысяч рублей от местной жительницы, которой обещал подделать документы на квартиру. У женщины не было документов на квартиру и чиновник согласился сделать ей фиктивный договор купли-продажи и поддельную выписку из единого госреестра недвижимости.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ при передачи документов.

Фото — rostovgazeta.ru