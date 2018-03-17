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Начальника кировского отдела Росеестра задержали за взятку
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Начальника кировского отдела Росеестра задержали за взятку 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Начальник межмуниципального отдела управления Росреестра Кировской области подозревается в получении взятки за предоставление документов о собственности квартиры. В отношении него возбудили уголовное дело, он задержан, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». В момент получения взятки сотрудник Росреестра по Кировской области был задержан сотрудниками УФСБ России и передан следователю. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
По версии следствия, к подозреваемому обратилась жительница с просьбой предоставить документы о якобы имеющейся у нее в собственности квартиры. За взятку в размере 30 тыс. рублей сотрудник согласился и передал женщине «фиктивный договор купли-продажи, документы о его государственной регистрации в управлении Росреестра, а также фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости на квартиру».
"Следователи всестороннее исследуют обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям подозреваемого по факту изготовления поддельных документов", — добавили в пресс-службе.
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