Девушка сходила с приятелем в магазин и лишилась денег с карты

Полицейские задержали 31-летнего новосибирца, похитившего 40 тысяч рублей с банковской карты своей приятельницы.

Как пояснили в полиции, подозреваемый и потерпевшая проводили время в одной компании. «Они пошли вдвоём в магазин, где девушка рассчитывалась по карте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. — Вернулись в гости, вместе. Подозреваемый запомнил пин-код, через какое-то время он выкрал у девушки карту и снял с карты деньги. [Потерпевшая] немного позже схватилась».

В первых числах марта девушка обратилась в полицию. «Его задержали не сразу, — пояснили в ведомстве. — Полицейские установили, что деньги были сняты с банкомата, который находится в посёлке Пашино. Показали записи с камер видеонаблюдения потерпевшей, она сказала, что знает его, были вместе в компании. Сотрудники полиции установили, где живёт мужчина. Пришли раз — дома его не было, начали разыскивать…».

Примерно через неделю мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).