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Девушка сходила с приятелем в магазин и лишилась денег с карты
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Девушка сходила с приятелем в магазин и лишилась денег с карты 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Полицейские задержали 31-летнего новосибирца, похитившего 40 тысяч рублей с банковской карты своей приятельницы.
Как пояснили в полиции, подозреваемый и потерпевшая проводили время в одной компании. «Они пошли вдвоём в магазин, где девушка рассчитывалась по карте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. — Вернулись в гости, вместе. Подозреваемый запомнил пин-код, через какое-то время он выкрал у девушки карту и снял с карты деньги. [Потерпевшая] немного позже схватилась».
В первых числах марта девушка обратилась в полицию. «Его задержали не сразу, — пояснили в ведомстве. — Полицейские установили, что деньги были сняты с банкомата, который находится в посёлке Пашино. Показали записи с камер видеонаблюдения потерпевшей, она сказала, что знает его, были вместе в компании. Сотрудники полиции установили, где живёт мужчина. Пришли раз — дома его не было, начали разыскивать…».
Примерно через неделю мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Похожий случай произошёл в Новосибирске в 2016 году — девушка познакомилась с преступником в интернете, долго переписывалась, а потом они решили встретиться. На первом свидании они пошли в караоке-бар, девушка заплатила по счёту с помощью банковской карты и её спутник запомнил пин-код. Затем потерпевшая попросила нового друга подержать для сохранности её карту и сотовый телефон, а сама отошла на несколько минут. За это время мужчина сходил в ближайший банкомат, снял с карты деньги, удалил СМС-оповещение с телефона, вернулся в зал и продолжил общаться с потерпевшей.
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