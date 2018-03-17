Судогодец воровал лес

26-летний лесоруб из Судогодского района подворовывал у своего работодателя. 14 марта следственный отдел ОМВД по Судогодскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как установили правоохранители, с сентября по ноябрь подозреваемый похищал у своего работодателя свежесрубленную древесину — сосну, которую втихаря перепродавал. За 2 месяца он наворовал целый грузовик древесины — почти 20 кубометров леса.

Материальный ущерб, нанесенный работодателю, оставил 79 тысяч рублей. Признательные показания от задержанного уже получены, расследование уголовного дела продолжается.