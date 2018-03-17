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Судогодец воровал лес
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Судогодец воровал лес 

ТВ-МИГ 4 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
26-летний лесоруб из Судогодского района подворовывал у своего работодателя. 14 марта следственный отдел ОМВД по Судогодскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Как установили правоохранители, с сентября по ноябрь подозреваемый похищал у своего работодателя свежесрубленную древесину — сосну, которую втихаря перепродавал. За 2 месяца он наворовал целый грузовик древесины — почти 20 кубометров леса.
Материальный ущерб, нанесенный работодателю, оставил 79 тысяч рублей. Признательные показания от задержанного уже получены, расследование уголовного дела продолжается.
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