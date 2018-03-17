Трагедия в Боровом: отец убил шестилетних дочерей-близняшек и покончил с собой 

Накануне, 16 марта, под Тюменью отец убил своих маленьких дочерей-близняшек, а после сам свел счеты с жизнью. Трагедия произошла в одном из частных домов в Боровом. По словам соседей, мужчина вышел из себя из-за ссоры с женой. В региональном следственном управлении СКР информацию о произошедшей трагедии подтвердили. Тела двух девочек 2011 года рождения и их отца 1981 года рождения нашли в одном помещении.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия, напарвленные на устаовления всех обстоятельств произошедшего, — рассказала 72.ru старший помощник регионального СУ СКР Анастасия Лепехина.