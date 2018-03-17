СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек при пожаре в Самарской области 

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёх человек в результате пожара в жилом доме в Самарской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.
В СК также уточнили, что в результате инцидента погибли две женщины и двое мужчин. На их телах не были обнаружены признаки насильственной смерти.
«По предварительным данным, накануне компания из пяти человек распивала спиртные напитки в указанном доме. В результате неосторожного обращения с огнём произошёл пожар», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что выжить удалось лишь хозяйке дома, которая успела выбраться из дома.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли из-за возгорания, которое произошло в частном жилом доме в Самарской области.
В декабре Newinform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.