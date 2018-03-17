Новосибирец украл банковскую карту своей подруги

Подозреваемого в похищении денег с банковской карты задержали в Калининском районе. У жительницы Новосибирска с банковской карты пропало 40 тысяч рублей и она обратилась в полицию. Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску выяснили, что банкомат, где снимали деньги, расположен в поселке Пашино. Поймать подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения.

Им оказался 31-летний ранее не судимый мужчина. Который, кстати, был знаком с потерпевшей. Однажды, когда женщина рассчитывалась своей банковской картой, мужчина запомнил пин-код. Потом — украл карту. А следом — и деньги с нее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.