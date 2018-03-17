Ещё
Новосибирец украл банковскую карту своей подруги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирец украл банковскую карту своей подруги 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Подозреваемого в похищении денег с банковской карты задержали в Калининском районе. У жительницы Новосибирска с банковской карты пропало 40 тысяч рублей и она обратилась в полицию. Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску выяснили, что банкомат, где снимали деньги, расположен в поселке Пашино. Поймать подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения.
Им оказался 31-летний ранее не судимый мужчина. Который, кстати, был знаком с потерпевшей. Однажды, когда женщина рассчитывалась своей банковской картой, мужчина запомнил пин-код. Потом — украл карту. А следом — и деньги с нее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске украли и вернули шипованые колеса Новосибирским карманником оказался приезжий из ближнего зарубежья Сибиряк хотел сжечь кафе и за это получил условный срок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН123
Сенатор объяснил закрытие Британского совета55
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти83
Фанаты с трудом узнали Пугачеву19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение