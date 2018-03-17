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В Челябинской области мужчина угрожая ножом продавцу ограбил магазин
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В Челябинской области мужчина угрожая ножом продавцу ограбил магазин 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому району обратилась гражданка, сообщив, что в магазине на улице Клубной в городе Юрюзань неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги у продавца. Затем перепрыгнув через прилавок похитил денежные средства. Ущерб похищенного составил около 9000 рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый гражданин, 1981 года рождения, который водворен в следственный изолятор в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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